Así impactaría su bolsillo el salario mínimo si incrementa más del 10% en 2026: Fedesarrollo explicó

Con la llegada del fin de año se abre el debate sobre el incremento del salario mínimo para 2026. Recientemente, empresarios y trabajadores pusieron sobre la mesa sus propuesta de porcentaje para el aumento del salario mínimo en 2026: sindicatos propusieron 16%, mientras que los empresarios un 7.2%.

Por esta razón, habló del tema en los micrófonos de La W, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Mejía resaltó que espera que el salario mínimo no aumente más del 10%. Espera que “haya un acuerdo razonable en donde, por un lado, se proteja el poder de compra de los trabajadores o asalariados formales, que naturalmente han perdido capacidad adquisitiva producto de la inflación, pero que también se le puede dar una puerta de entrada a esa gran mayoría de ocupados en la informalidad, que en Colombia son el 55% de los cerca de 23 millones de ocupados en Colombia”.

¿Cuáles consecuencias tendría que el salario mínimo aumente más del 10%?

Pues bien, el director de Fedesarrollo explicó que “cuando aumenta mucho el salario mínimo hay dos elementos que hay que monitorear con mucho cuidado”

El primero: “Efectos en inflación . ¿Por qué? Porque hay, primero, tarifas de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y eso inmediatamente implica un aumento en los precios”, contó.

Por ejemplo, “cuando aumenta el salario mínimo, los costos de los servicios de seguridad aumentan y eso implica un aumento en las cuotas de administración de las personas que pagan en sus viviendas en sus edificios, departamentos y demás. Es un impacto directo. Eso aplica también para otros sectores de la economía. Por ejemplo, el caso del comercio. Un sector que representa casi el 20% del total de la economía colombiana, que por supuesto demanda también trabajo formal”.

“Si aumenta el salario mínimo una cifra de dos dígitos, pues a ese comerciante no le quedan muchas alternativas distintas sino trasladarle ese mayor costo del trabajo a los consumidores a través de mayores precios. Eso es lo que termina la negociación”, comentó.

Y luego está el segundo punto, “que es calidad del empleo . Ya lo hemos visto con las cifras del DANE este año. Cuando usted observa el porcentaje de asalariados entre uno o más salarios mínimos, hemos tenido una caída casi del 5%”.

“Cuando aumenta mucho el costo del empleo formal, naturalmente esto implica que hay una caída en la creación de empleo formal, hay más informalidad y esa es otra preocupación de fondo en esta discusión”.

