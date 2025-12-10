¿Cómo ve Mario Alberto Kempes a la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está ‘a la vuelta de la esquina’, como se dice coloquialmente. La semana pasada se conocieron los grupos del torneo y el calendario completo, desde la fase inicial hasta la final.

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el reconocido e histórico exfutbolista Mario Alberto ‘El Matador’ Kempes, quien fue campeón del mundo con Argentina en 1978 (la primera vez de la ‘albiceleste’), para analizar el Mundial 2026 y el papel que desempeñará Colombia.

Kempes, en su primera intervención, hizo referencia a la generalidad de los 12 grupos, ya que, en el papel, se ve que por cada grupo hay selecciones muy fuertes, y otras con menos bagaje.

Sin embargo, dijo que aunque “a priori parece que no sería tan difícil, después dentro de la cancha puede suceder cualquier cosa”.

Y agregó: “Yo no creo que haya un grupo de la muerte, pero me parecería que puede ser el grupo en donde está Noruega (y Francia), es el grupo que más difícil lo tiene".

¿Y cómo ve a Colombia en el Mundial 2026?

‘El Matador’ prefirió no poner a Colombia como favorita al título por una cuestión de ’mufa’ o mala suerte, como se dice en Argentina, pero subrayó que según el grupo que tiene la ‘Tricolor’, podría avanzar de ronda sin lío.

“Yo creo que Colombia tiene que competir con Portugal”, subrayó.

Explicando, a su vez, que “todavía el tercero (miembro del grupo K) está en discordia porque van al repechaje y Uzbekistán que realmente no lo he visto nunca, así que no podría opinar, pero de cualquier manera yo creo que Portugal y Colombia ahí no tendrían problema para pasar ”.

¿La Selección Argentina es favorita para ser bicampeona?

Kempes dijo que sí. “Sabemos que Argentina es campeón, está manteniendo un nivel muy parejito a lo que fue cuando terminó el Mundial y durante las eliminatorias y para mí sigue siendo candidata, pero lo digo con el respeto de las otras elecciones”.

¿Cuál es la clave para repetir título o ganar un Mundial?

Si de algo sabe Mario Alberto Kempes es de ganar un mundial, pues levantó el título en el 78 en donde, además, fue goleador con 6 tantos.

Así, explicó que la clave para ganar un mundial o repetir título, es la mentalidad.

Además, también dijo que es relevante “una concentración de 24 por 24 y pensar solamente en fútbol para mejorar en los errores”, contó.

¿Cuáles son sus candidatas al título del Mundial 2026?

Para Kempes sus candidatas son Argentina y Francia. “Posiblemente se meta alguna otra, que a lo mejor siempre hay,”, siendo esta “otra” España o Inglaterra.

Escuche la entrevista completa a continuación:

