La W RadioLa W Radio

Actualidad

Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Noticias Univision

El periodista Daniel Coronell aseguró que su salida de Univisión fue por “mutuo acuerdo”.

Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Univision

Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Univision

01:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Coronell. Foto: EFE/ Mario Alzate

Este miércoles, 10 de diciembre, el periodista Daniel Coronell confirmó en La W su salida de la presidencia de Noticias Univision luego de dos años en el cargo.

“De común acuerdo me retiro de la presidencia de Noticias Univisión el 31 de diciembre de este año. Es decir, sigo siendo en este momento el presidente de Noticias Univisión y lo seguiré siendo por unos días más”, afirmó.

De la misma manera, reveló que lo reemplazará en ese importante cargo periodista Leopoldo Gómez. “Se hará cargo desde el primero de enero de estas funciones”.

Finalmente, expresó su agradecimiento y gratitud con Univision, pues le permitió salir adelante junto a su familia en momentos difíciles de sus vidas.

Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Univision

01:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad