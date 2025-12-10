Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Noticias Univision

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Coronell confirmó su salida de la presidencia de Univision

Este miércoles, 10 de diciembre, el periodista Daniel Coronell confirmó en La W su salida de la presidencia de Noticias Univision luego de dos años en el cargo.

“De común acuerdo me retiro de la presidencia de Noticias Univisión el 31 de diciembre de este año. Es decir, sigo siendo en este momento el presidente de Noticias Univisión y lo seguiré siendo por unos días más”, afirmó.

De la misma manera, reveló que lo reemplazará en ese importante cargo periodista Leopoldo Gómez. “Se hará cargo desde el primero de enero de estas funciones”.

Finalmente, expresó su agradecimiento y gratitud con Univision, pues le permitió salir adelante junto a su familia en momentos difíciles de sus vidas.