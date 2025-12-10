De la percusión y la salsa a los micrófonos de la radio: Willie Rosario recordó su historia en La W

Fernando Luis Rosario Marín, conocido como Willie Rosario o ‘Mister Afinque’, pasó por los micrófonos de La W, donde recordó detalles de su vida como músico, percusionista, director de orquesta y locutor de radio.

Desde los siete años ya mostraba su interés por la música, siendo la percusión su primera pasión, su madre lo envió a estudiar guitarra en la primera escuela de música de su pueblo en 1942, y a los doce años, junto a su primer instrumento, ya había aprendido lo básico para tocar canciones.

En diálogo con La W, Willie Rosario mencionó que “Colombia es un país al que yo le agradezco mucho. Y cuando yo digo yo, me refiero a nosotros, a todo el equipo de Puerto Rico, porque siempre se nos ha dado mucho trabajo en Colombia, nos han abierto las puertas.”.

Asimismo, recordó al recientemente fallecido artista Rafael Itier, asegurando que él fue una de las personas que creyó en él en sus comienzos.

“Me ayudó mucho en darme un trabajo, yo llegué con mi familia a Puerto Rico, después de habernos ido a Nueva York, y me dio el trabajo a dirigir la fábrica del Gran Combo. Él ayudaba a todo el que pudiera, era desprendido de lo material. Si tú ibas donde él con un problema o necesitabas dinero o algo, lo resolvía. Era un hombre bueno como persona, y como músico era un genio”, dijo.

¿Cuál es el éxito que más recuerda de su trayectoria?

Willie Rosario hizo un viaje por su discografía, recordando ‘De Barrio Obrero a la 15’ como su mayor éxito, además que para él evoca sus días de juventud y cómo empezó su pasión por la percusión, “yo salía de la escuela a las tres de la tarde y cogía una lata, una lata de manteca, me sentaba en el balcón de mi casa y me ponía a imitar las orquestas de aquel tiempo”.

Escuche aquí ‘De Barrio Obrero a la 15′:

Finalmente, recordó también su incursión en la Radio WADO, que se dio por sorpresa, pero resultó ser otra de sus pasiones.

“Yo empecé con un programa de entrevistas a artistas, pero me decían que tenía que estar en el departamento de noticias, según me decían tenía la voz para eso, hasta que me pusieron allí y terminé haciendo los programas”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause De la percusión y la salsa a los micrófonos de la radio: Willie Rosario recordó su historia en La W 29:26 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: