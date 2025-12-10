El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Es posible que Ucrania convoque a elecciones en medio de la guerra con Rusia? Exfiscal lo analiza

Parece que la presión de Estados Unidos está surtiendo efecto en el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien se ha declarado dispuesto a impulsar una reforma legal para organizar elecciones sin necesidad de que termine la guerra, siempre que EE.UU. y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso.

Para hablar sobre la situación que se vive en la región, Gyunduz Mamedov, exfiscal general adjunto de Ucrania de 2019 a 2022 quien creó el Departamento de Crímenes de Guerra, pasó por los micrófonos de La W.

“Convocar elecciones antes del fin de la guerra es complicado, sobre todo por la problemática de las personas desplazadas internas y por quienes en este momento están viviendo en el extranjero. La Constitución ucraniana expresa que las elecciones no se permiten durante un estado de guerra”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia que significa para Ucrania las acciones que China y la Unión Europea decidan tomar sobre el conflicto.

“A la mayoría de los ucranianos lo único que les importa es el tema de la guerra, pero es obvio que la situación de la corrupción muestra una fractura importante en un país democrático. Pero valoramos ver como aún en estado de guerra los órganos de anticorrupción siguen funcionando y hacen bien su trabajo”, agregó.

