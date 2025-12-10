Es símbolo que encarna el Día de Venezuela y toda esta lucha: Julio Borges por Nobel de paz de Machado

El Instituto Nobel aseguró este miércoles, 10 de diciembre, que la líder opositora María Corina Machado estará en Oslo, Noruega, aunque no llegue ya a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que se celebra este jueves.

Esto quiere decir que Machado estaría en momentos posteriores al evento. Por esta razón, Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y quien está en Oslo, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al tema.

“Hay una gran expectativa. El propio Comité del Premio Nobel dice que tiene la esperanza de que pueda sumarse a parte de la agenda, que en teoría no estaría para la recepción del premio, que es apenas un par de horas, pero hay una gran expectativa porque es algo que por supuesto para nosotros es el símbolo que encarna el Día de Venezuela y de toda esta lucha de 25 años”, aseguró Borges en su primera intervención.

Por otro lado, dijo: “No sabemos qué sucederá en el sentido de la expectativa sobre María Corina y lo que hará el día de hoy. Pero en todo caso, hay dos temas que me parecen relevantes: Primero, que estoy seguro que estamos, a diferencia de muchos otros momentos, en el umbral de un cambio en Venezuela. Y eso es muy importante por una cantidad de factores que se han sumado desde el robo a las elecciones del 2024 hasta todo lo que es la presión internacional y la fuerza del pueblo venezolano y apoyos como el de hoy del premio Nobel”.

“Y en segundo lugar, no sabemos si María Corina sigue en Venezuela o no”, añadió.

Escuche la entrevista completa a continuación:

