General Huertas señaló a Eduardo Zapateiro y a coronel de estar detrás de complot en su contra

General Huertas sobre supuestos nexos con disidencias Farc: “descubrí que se hicieron pasar por mí”

En entrevista exclusiva con El Reporte Coronell de La W, el general Juan Miguel Huertas, quien es señalado de tener presuntos vínculos con las disidencias de alias ‘Calarcá’, señaló a dos altos oficiales del Ejército Nacional de un supuesto complot en su contra. Incluso, mencionó que quieren hacerle daño.

Al ser preguntado sobre los nombres de dichas personas que estarían detrás de ese supuesto plan en contra suya, mencionó en primer lugar el nombre del coronel Mario Sarmiento Reyes, “una persona que estuvo capturada por lavado de activos con el ELN”.

Asimismo, aunque en un principio no mencionó directamente al general en retiro Eduardo Zapateiro, sí afirmó que “hay gente que grita ‘ajúa’ y se quiere hacer ver como defensor de la patria”.

Denunció que, si algo le pasa a él o a su familia, eso tendría dos nombres propios: “Eduardo Zapateiro y Mario Sarmiento”.

A esto, agregó que él ha visto circular muchas acusaciones, pero “lo único que buscan es eso (hacerle daño), es algo sistemático”.

Escuche la entrevista completa con el general Juan Miguel Huertas aquí:

