Gobernadora del Valle alerta colapso del sistema de salud por deudas de las EPS

En entrevista con W Radio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó una nueva advertencia sobre la grave crisis del sistema de salud en el departamento.

Según explicó, las deudas acumuladas de las EPS con clínicas y hospitales ascienden a cerca de 5 billones de pesos, situación que ha llevado al cierre de servicios, la reducción de atención especializada y una ocupación que supera el 200% en el Hospital Universitario del Valle.

“Hoy amanecimos en donde no van a hacer ni rayos X, ni ecografías, porque no pagan los servicios las EPS y eso nos ha generado drogas que no se les dan a los pacientes, tratamientos importantes que si se retrasan van a generar muertes en nuestros pacientes oncológicos. Ya se han muerto 20 personas de enfermedades huérfanas porque no se le suministran los medicamentos”, detalló.

Aunque el Ministerio de Salud afirma estar al día con los pagos, la gobernadora sostuvo que existe un desfase, pues mientras el Gobierno asegura haber girado 4,7 billones, las cuentas del departamento indican que deberían haberse enviado 8,6 billones.

“El problema aquí es que la UPC que se le da a las EPS no alcanza y eso hace que no se le presten los servicios como debe ser a los usuarios”, agregó.

Indicó que el incumplimiento en los pagos por parte de las EPS ha llevado a que varias clínicas del Valle del Cauca cierren servicios esenciales. Áreas como ginecobstetricia, maternidad y pediatría han tenido que suspender su atención por falta de recursos para operar, mientras otras instituciones reducen procedimientos y capacidad instalada.

“Quedan unos pocos como el hospital universitario que obligatoriamente tiene que atender, entonces son los que se sobreocupan y al sobreocuparlos, al final también van perdiendo recursos”, dijo la gobernadora.

Frente a la reforma a la salud, la gobernadora recordó que una de sus propuestas es destinar un porcentaje del llamado impuesto saludable para financiar adecuadamente la UPC.

Escuche la entrevista completa a continuación:

