Habla el general Juan Miguel Huertas, señalado por vínculos con alias ‘Calarcá’

Una investigación del periodista Ricardo Calderón, y la Unidad Investigativa del Canal Caracol, sacó a flote comunicaciones que indicarían que Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, y el general Juan Miguel Huertas tendrían vínculos con una disidencia de las Farc, la comandada por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con el trabajo periodístico, por intermedio del general Juan Miguel Huertas las disidencias habrían obtenido información y anticipada sobre operaciones militares contra esos grupos delincuenciales en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.

En una de las comunicaciones, reveladas por el canal Caracol, un lugarteniente de ‘Calarcá’ cuenta que por gestión del general Huertas los delincuentes tuvieron acceso a los códigos de radio del Ejército. Es decir las disidencias conocían las frecuencias y las claves para entender los movimientos de las fuerzas.

Según la investigación el general Huertas habría ofrecido contactos, movilidad, protección en retenes y además la posibilidad de crear una empresa de seguridad para facilitar operaciones del grupo criminal. Sacando ventaja de sus contactos con funcionarios del Ministerio de Defensa, la inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Como si fuera poco, dos exmilitares declararon ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que participaron en operaciones de falsos positivos y vincularon al general José Miguel Huertas.

El teniente retirado Edwin Leonardo Toro aseguró: “Cuando alguien que era el tres de ese batallón BAJES, el capitán Huertas (refiriéndose al hoy general), me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no, no lo hacía, no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran mi teniente hagámoslo, no señor”

Emerson Castañeda Morales, subteniente para la época, afirmó que el hoy general Huertas les ofreció armas para cometer estos crímenes “en caso de que diéramos bajas y no tuvieran armamento”.

Son muchos temas para tratar con el general José Miguel Huertas quien ofrece hoy su primera entrevista con La W.

La Procuraduría General suspendió por tres meses al general Huertas y al directivo de la DNI, Wilmar Mejía, “por sus presuntos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc”

