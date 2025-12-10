“La investigación sigue abierta”: MinTrabajo sobre malas prácticas en Fruver de David Racero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Les daremos un regalo de Navidad a los trabajadores”: MinTrabajo tras propuestas del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en diálogo con La W fue consultado sobre el supuesto archivo de la investigación que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo en torno a las denuncias de malas prácticas laborales en un Fruver que sería propiedad del congresista David Racero.

Según la información que había conocido La W, el Ministerio habría establecido que no había elementos suficientes para continuar con el proceso, porque no se lograron identificar los protagonistas y tampoco con los detalles del establecimiento.

Sobre el tema, el ministro Sanguino aseguró que cuando él llegó a la cartera la investigación ya estaba archivada.

“Nosotros ordenamos de nuevo una inspección en la Dirección Territorial de Bogotá, al Fruver, que según las información que todos conocemos era propiedad del representante David Racero. Ese Fruver efectivamente no existe, pero nosotros hemos continuado con la investigación, que está abierta, para determinar si ocurrieron actuaciones que corroboren la violación de las normas laborales”, dijo.

Sanguino enfatizó en que esta investigación sigue abierta, “y producirá resultados en corto tiempo”.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Les daremos un regalo de Navidad a los trabajadores”: MinTrabajo tras propuestas del salario mínimo 11:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: