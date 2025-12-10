Pepe Ganga y Soluciones W llevarán 1.800 juguetes a niños del Bajo Calima y el Amazonas

Hay territorios en Colombia donde la Navidad no llega con luces ni villancicos, sino con silencios largos, miedo heredado y una infancia marcada por el conflicto.

Uno de ellos es el Bajo Calima, un corregimiento de Buenaventura que durante décadas ha vivido entre desplazamientos, amenazas y la presencia constante de grupos armados ilegales. Allí, pensar en juguetes puede parecer secundario frente a la urgencia de sobrevivir, pero justamente por eso, cualquier gesto dirigido a los niños se vuelve profundamente transformador.

Este año, Soluciones W volvió a mirar hacia esos lugares donde casi nadie llega. Luego de la experiencia del año pasado en El Plateado, Cauca, donde fue necesario llevar 2.000 regalos en medio de hostigamientos armados, la Armada Nacional buscó a La W para construir una nueva Navidad distinta, esta vez en el Bajo Calima. Una zona extensa, diversa, habitada por comunidades afro e indígenas, que recientemente emprendieron un retorno colectivo a su territorio tras años de desplazamiento forzado.

Al aire en La W, el coronel Ricardo Visbal, comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina de la Fuerza Naval del Pacífico, explicó el contexto con claridad y conocimiento. “A través de la historia ha sido un corregimiento golpeado por la violencia”, dijo, al detallar que actualmente la comunidad sigue siendo víctima de ataques, intimidaciones y confinamiento por parte de grupos armados organizados. Aun así, destacó el esfuerzo conjunto para garantizar seguridad y abrir espacio a una Navidad digna para los niños.

La respuesta llegó de la mano de un aliado que ya ha demostrado compromiso: Pepe Ganga. En los micrófonos de La W, Lukas Enciso, gerente comercial de la compañía, anunció la donación de 1.200 juguetes para los niños del Bajo Calima. “Queríamos contarle que para estos niños en esta Navidad tenemos hoy 1.200 regalos”, dijo al aire, explicando que se trata de juguetes nuevos, pensados para diferentes edades y actividades, desde muñecas hasta juegos para aire libre.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. En el mismo espacio se anunció que, además, se sumaron 600 juguetes adicionales para dos comunidades indígenas ubicadas en pleno corazón del Amazonas, zonas remotas donde llegar solo es posible con el acompañamiento de la Armada Nacional.

“Sin ellos no llegamos hasta allá”, se dijo al aire, reconociendo el papel clave de la Fuerza Pública no solo en la seguridad, sino en hacer posible que la ayuda llegue.

En total, 1.800 juguetes comenzarán pronto un viaje largo por aire, selvas y territorios golpeados por el conflicto. No resolverán décadas de abandono, pero sí regalarán algo esencial: la certeza de que la bondad sigue latiendo en los corazones de los colombianos. En lugares donde la guerra ha querido robar la infancia, una Navidad diferente también es una forma de esperanza.

