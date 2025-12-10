El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Perdió el horizonte”: exesposa de Petro responde en La W tras chats de viceministro de Igualdad

En entrevista con La W, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, entregó su versión sobre la polémica tras la filtración de unos chats en los que el viceministro de Igualdad, Dumar Guevara, la habría insultado a ella y a su hija, Andrea Petro, en medio de una visita a la sede del ministerio.

Mary Luz aseguró en La W que conoció a Guevara en 2022, después de la campaña presidencial, cuando él hacía parte de uno de los nodos de Colombia Humana.

Durante una visita al Meta afirmó que él se ofreció a ayudarla a organizar lo que hoy es la “Colombia Red Profunda que tenemos y empezó a trabajar conmigo”.

Según dijo Herrán, comenzó a trabajar con ella y siempre lo percibió como una persona amable, atenta y comprometida. Fue en ese contexto —dijo— que su hija Andrea lo conoció en noviembre de ese mismo año y decidió invitarlo a ser su asistente.

Sin embargo, Herrán aseguró que el comportamiento de Guevara cambió cuando vio oportunidades de cercanía con el poder.

“Creo que Dumar perdió el horizonte cuando vio que podía ir a Palacio o a la Cancillería, porque estaba mi hija con el tema de migración; se humilló con el poder”, relató. Añadió que Andrea Petro terminó pidiéndole que se retirara de la Fundación debido a comportamientos que no aprobaba. Desde ese momento, dijo, “ahí fue el enemigo total”.

¿Hay procesos judiciales de por medio en este caso?

Consultada por los supuestos procesos judiciales que, según los chats filtrados, él habría interpuesto contra ella y su hija, negó categóricamente que exista alguna demanda en la Fiscalía.

“No, no hay demandas, en algún miento hubo un rumor”. Por eso explicó que, cuando Andrea anunció públicamente que Guevara salía de la Fundación, temieron posibles acciones en su contra, pues el funcionario no había salido en buenos términos.

Sobre su presencia en el Ministerio de Igualdad, Mary Luz Herrán explicó que su visita tenía fines estrictamente sociales y programáticos. Señaló que el ministerio cuenta con más de veinte direcciones enfocadas en poblaciones específicas —migrantes, mujeres trabajadoras, jóvenes en paz, personas en actividades sexuales pagas, y población con discapacidad, entre otras— y que, dado su trabajo permanente en territorio, buscaban articular problemáticas locales con esas áreas.

“Queríamos mirar de qué manera se hacía la conexión con el territorio y algunas de esas direcciones”, dijo. Incluso afirmó que habían avanzado en un proyecto con mujeres en actividades sexuales pagas para llevar servicios del ministerio directamente a sus asociaciones.

Herrán relató que, cuando llegaron al ministerio, se encontraban en una sala con varias directoras cuando vieron pasar a Guevara. Andrea, según explicó, advirtió a su esquema de seguridad.

También dio a conocer que buscaban saludar al nuevo ministro, Juan Carlos Florián, a quien Herrán dijo conocer hace años, pero —según afirmó— no pudieron hacerlo. “Él lo impidió, y ahí es donde están los chats que ustedes no conocen”, manifestó.

Frente al papel del ministro, Herrán señaló que ha intentado hablar con él y que recientemente se encontraron en Santa Marta.

Explicó que quería conversar sobre casos puntuales que encuentra en el territorio, como el de un hombre en Arenal (Bolívar) que perdió una pierna y necesitaba una prótesis. Sin embargo, lamentó que no hubiera disposición para abordar esos temas, que considera esenciales para el ministerio. A su juicio, la falta de apertura pudo deberse a la “influencia negativa” que, asegura, ejerció Dumar Guevara.

Escuche la entrevista completa en La W:

