¿Qué pasó en vuelo París–Bogotá que policía francesa obligó a regresar? Detuvieron a dos pasajeros

El pasado martes, 9 de diciembre, se reportó que el vuelo 4190 de la aerolínea AirFrance, con ruta de París a Bogotá, tuvo una alerta que generó que sus pasajeros estuvieran en el aire por seis horas para regresar de nuevo a su punto de partida.

El vuelo debía salir a las 3:25 de la tarde para llegar a Bogotá a las 8:25 de la noche, sin embargo, por la señal de alerta, aterrizaron de nuevo en París alrededor de las 10:00 de la noche.

Para hablar sobre el tema, el monseñor Fadi Bou Chebl Abi Nassif, exarca apostólico para los fieles maronitas en Colombia, quien iba a bordo del avión, pasó por los micrófonos de La W.

“Después de despegar tuvimos que volver, nos dijeron que había un problema técnico, al aterrizar de nuevo nos prohibieron salir del avión, ni usar teléfonos ni nada. Entraron cuatro policías por un lado y cinco por el otro, sacaron a dos jóvenes con sus maletas y a nosotros nos llevaron a hoteles, programaron el viaje de nuevo. No nos explicaron mucho de lo que pasó”, dijo.

Según entendieron los pasajeros, esas dos personas, aparentemente latinoamericanos, pudieron representar un peligro en el vuelo.

“Cuando llegamos nos dieron cena, un voucher de 15 euros para almorzar y una noche en hoteles. No hubo retribución monetaria”, contó, lo que indicaría que el contratiempo no ocurrió por un error de la aerolínea, sino por orden de la Policía francesa.

