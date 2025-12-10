Salvación Nacional quitó aval a Henrique Gómez París para las elecciones a la Cámara en 2026
El partido Salvación Nacional irá a las elecciones del 2026 en una lista cerrada.
Se cayó el aval que iba a dar el partido Salvación Nacional al presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, Henrique Gómez París.
Todo esto surge a raíz de un conflicto que sostiene desde hace varios años con la autora Leszli Kálli, y que fue denunciado en La W. Según esa denuncia, Gómez París insultó a esta mujer en medio de un alto grado de alicoramiento, situación que él mismo terminó reconociendo.
Sin embargo, París sostiene que existe una persecución de parte de la señora Kallí desde hace muchos años, a través de diferentes medios como Twitter e incluso mediante acoso a su celular.
Sobre la caída del aval hay dos versiones:
- París aseguró que mantiene una muy buena relación con el partido y que prefirió dar un paso al costado para evitar agravios a la colectividad. Incluso afirmó que tiene una buena relación con quienes integran esa colectividad.
- Por otra parte, está la versión del director del partido, Henrique Gómez Martínez, quien fue más directo al señalar que ayer se le solicitó, de manera inmediata, su retiro de las listas a la Cámara para el próximo año.