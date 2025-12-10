Salvación Nacional quitó aval a Henrique Gómez París para las elecciones a la Cámara en 2026

Se cayó el aval que iba a dar el partido Salvación Nacional al presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, Henrique Gómez París.

Todo esto surge a raíz de un conflicto que sostiene desde hace varios años con la autora Leszli Kálli, y que fue denunciado en La W. Según esa denuncia, Gómez París insultó a esta mujer en medio de un alto grado de alicoramiento, situación que él mismo terminó reconociendo.

Sin embargo, París sostiene que existe una persecución de parte de la señora Kallí desde hace muchos años, a través de diferentes medios como Twitter e incluso mediante acoso a su celular.

Sobre la caída del aval hay dos versiones: