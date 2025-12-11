Autoridades españolas registran la sede de Plus Ultra en Madrid por supuestos vínculos con Venezuela

A primera hora de este jueves, 11 de diciembre, un grupo de policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se presentó en la sede de la Aerolínea Plus Ultra para hacer un registro relacionado a un presunto delito de blanqueo de capitales.

El hecho de que los agentes se dediquen a este aspecto vincula el préstamo de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 para empresas estratégicas afectadas por la pandemia del coronavirus.

Una decisión que suscitó una gran controversia en su momento, pues, al parecer, la aerolínea no cumplía con los criterios de solvencia ni era estratégica, además, tenía en su plantilla empresarios venezolanos cercanos al régimen chavista y quienes actuarían como nexo con figuras clave como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Cilia Flores.

El frente judicial de esta investigación fue promovido por el partido Ciudadanos en 2021, cuando tramitaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que pedía determinar si en rescate a Plus Ultra existió un “presunto menoscabo de fondos públicos”, término que hace referencia a la sospecha de que una autoridad o funcionario ha usado, desviado o se ha apropiado indebidamente de dinero o bienes del Estado para beneficio propio o de terceros.

De momento, la compañía Plus Ultra no ha hecho pública ninguna declaración oficial sobre el registro y las autoridades recuerdan que la causa está bajo secreto judicial, lo que limita la información pública disponible.