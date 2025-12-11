Denuncian irregularidades en contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga: son $7.000 millones

Bucaramanga

La W conoció una serie de denuncias que cuestionan presuntas irregularidades en la contratación para los alumbrados navideños en Bucaramanga. Las alertas empezaron con las cotizaciones que la Alcaldía de Bucaramanga avaló para seleccionar el operador del alumbrado de Navidad y ahora a la adjudicación del contrato a la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta, en Antioquia, quienes subcontrataron a otra firma de Bucaramanga para realizar el montaje.

José David Cavanzo, concejal de Bucaramanga por Cambio Radical, aseguró que la denuncia fue realizada antes de iniciar la temporada navideña y “nos parece absurdo que 7 mil millones de pesos se hayan destinado para el alumbrado navideño, una contratación que además evadió la ley 80 que, tradicionalmente se había hecho con la Electrificadora de Santander”, explicó.

Ante esto, María del Rosario Torres Vargas, secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, respondió que este nuevo contrato es interadministrativo, y que según el decreto 1082 del 2015 “nos permite celebrar entre entidades estatales”. Aseguró que el proceso de contratación fue igual a los anteriores y que la triangulación no es novedad, ya que la Electrificadora de Santander en el pasado también subcontrataba otras entidades.

Bucaramanga en los últimos meses ha tenido tres alcaldes, Jaime Andrés Beltrán, Eduard Sánchez y Javier Sarmiento pero el contrato de alumbrado navideño no habría pasado por el despacho debido a que desde la secretaría de infraestructura tienen las facultades para ordenar este gasto.

“Como la secretaria menciona que yo no tengo experiencia y que no conozco, pues hay que recordarle a ella que yo también fui ordenador del gasto en la alcaldía de Bucaramanga en otro periodo constitucional. Conozco muy bien cómo funcionan las cosas y cuáles son las jugadas para evadir la licitación pública. Sé cómo se hacen esas cosas", agregó el concejal Cavanzo.

A su turno, la secretaria aseguró que el incremento en este contrato obedece a que se adquirieron nuevas imágenes y enfatiza en que “queremos demostrar que Bucaramanga también puede tener los mejores alumbrados, así como los tiene Medellín”.

Además, dejó claro que el alcalde que llegue tras las elecciones atípicas recibirá un inventario claro de lo que se adquirió para que no se pierda como en el escándalo de la chatarra en la administración de Jaime Andrés Beltrán.

Escuche la entrevista completa aquí: