“El viceministro fue apartado del cargo, no toleramos ofensas”: MinIgualdad por insulto a Andrea Petro
El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, conversó con La W sobre la reciente controversia en torno al ex viceministro de Igualdad, Dumar Guevara.
El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián | Foto: W RADIO
El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la reciente controversia en torno a los chats del viceministro Dumar Guevara donde insultaba a Andrea Petro y Mary Luz Herrán, hija y exesposa del presidente Petro.
“Ese viceministro ya no hace parte del ministerio. Se le pidió la renuncia porque este es un ministerio que defiende los derechos de las mujeres, tenemos unas responsabilidades enormes por la igualdad, lo coherente fue apartarlo de su cargo”, dijo.
Mary Luz Herrán, previamente en diálogo con La W, aseguró que intentó conversar en varias ocasiones con el ministro Florián en la sede del Ministerio de Igualdad, pero no fue posible.
“Yo siempre he tenido una relación cordial con Mary Luz y Andrea, yo no estaba en el Ministerio el día al que se refieren esos chats. La señora Mary Luz es una militante por la defensa de los derechos humanos, siempre hemos tenido una relación cordial”, agregó.
¿Qué opina de que el Ministerio de Igualdad esté ‘en jaque’ en el Congreso?
Varias denuncias han surgido sobre una baja efectividad y cumplimiento del Ministerio de Igualdad en el país, entre los vicios de trámite que rodearon su creación, motivo por el que en el Congreso se estudia su posible cierre.
Sobre el tema, el ministro Florián aseguró que desde que asumió en el cargo se implementó un plan de choque para dar celeridad a la ejecución.
“Este plan de choque nos permite hablar en este momento, a corte del 30 de noviembre de 2025, de un 33%. Recibimos un ministerio con una ejecución del 6%, y eso implica que nosotros hemos aumentado ya a 33% la ejecución en los cuatro meses que tengo como ministro. Nosotros ya no estamos en una fase de alistamiento, somos un ministerio que ya está ejecutando”, concluyó.
Escuche la entrevista completa en La W:
