Embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue suspendido y posteriormente reintegrado
La suspensión se dio a pesar de que el nombramiento de los embajadores es de discreción del presidente de la República.
Embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue suspendido y posteriormente reintegrado
02:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
José Roberto Acosta. Foto: Cancillería
La W conoció que el embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue destituido de su cargo en septiembre de 2025 luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitiera la demanda que presentó la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) contra su nombramiento, pues señalaban que no contaba con los requisitos para ese cargo.
- Vea aquí: Unidiplo rechazó proyecto de reducción de requisitos para diplomáticos: “necesitamos gente preparada”
Cabe aclarar que la suspensión fue una medida cautelar que tomó el Tribunal.
Sin embargo, el Consejo de Estado revirtió la medida del Tribunal, señalando que no se le debía suspender al embajador.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Esta es la decisión del Consejo de Estado que reintegró al embajador José Roberto Acosta en su cargo:
Escuche la noticia completa aquí:
Embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta, fue suspendido y posteriormente reintegrado
02:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles