Fiscal Luz Adriana Camargo explicó por qué no se capturó a alias ‘Calarcá’ en caravana en Antioquia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó en La W la razón por la que alias ‘Calarcá’, jefe de las disidencias de las Farc, no fue capturado cuando se desplazaba en una caravana en Antioquia.

“Cuando sucede lo de la caravana de ‘Calarcá’, a nosotros nos revienta en la cara una situación que no había sido considerada. Quiero recordar que la orden de suspensión es una que precede a esa caravana y es del 16 de enero de 2024, incluso anterior a la fecha en que llegué a la Fiscalía”, afirmó.

Mencionó que en el momento se le reportó que las personas que iban en los vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) llevaban dinero en efectivo, armas e incluso había un menor de edad.

“El tema de menor de edad que iba en uno de los carros no era un hecho evidente de un reclutamiento forzado de menores, tan cierto que las personas que fueron imputadas no les imputó ese delito. No basta con que un menor esté en el vehículo, requiere más”, sostuvo.

¿Por qué no se capturó a alias ‘Calarcá’?

Camargo explicó que no se capturó a ‘Calarcá’ porque su orden de captura estaba suspendida.

“A ‘Calarcá’ no se le encontró armamento, como sí a otros integrantes. Lo único que él tenía era unos celulares. Eso no da para hablar de estado de flagrancia”, dijo.

¿Qué pasó con el material incautado en la caravana de alias ‘Calarcá’?

“Desde el día siguiente a la publicación de esta información hicimos una revisión. Efectivamente, desde ese día reiteramos que la información de Noticias Caracol coincidía con los informes de esos diferentes celulares”, indicó.

Aclaró que el caso que tiene que ver con la infiltración no se encuentra en poder de la fiscal especializada de Medellín, sino que se conformó un equipo de tareas especiales.

