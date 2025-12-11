Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, habla en La W
La fiscal Luz Adriana Camargo habla luego de su ‘choque’ con el presidente Gustavo Petro.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, habla en La W luego de su respuesta al presidente de la República, Gustavo Petro, quien asegurara que su gobierno perdió el apoyo de la funcionaria, afirmación a la que ella respondió.
