“No solo víctimas directas estuvieron contaminadas, familiares también”: Fiscalía por caso talio

Esta semana se reavivó la discusión de uno de los casos que sacudió a Colombia en el primer semestre de 2025: la muerte de dos menores tras haber consumido unas frambuesas contaminadas con talio.

Así, el 4 de diciembre la Fiscalía General de la Nación descubrió que una mujer identificada como Zulma Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal que causó la muerte a las dos menores de edad entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

“Ese es un caso muy doloroso, porque ese caso implicó el fallecimiento de dos niñas. Fue muy impactante la forma en que se presentaron esos hechos”, dijo en su primera intervención.

Sobre el domiciliario que llevó las frambuesas contaminadas con Talio

La fiscal Camargo agregó: “Fue todo un reto encontrar al domiciliario porque el domiciliario dejó de ser domiciliario después de la entrega del domicilio, nosotros duramos tiempo encontrándolo, además, asustado por supuesto”.

Por otro lado, confirmó otro rumor relacionado con el caso: no solo las víctimas tenían talio en el cuerpo.

“Los hallazgos que tuvimos dieron cuenta de que no sólo las víctimas directas estuvieron contaminadas con talio, sino que los integrantes de esa familia también tenían trazas de talio en su organismo y no habían consumido las frambuesas que llegan como un regalo de la empresa domiciliaria, que no es tal, que no es un regalo de la empresa domiciliaria”, contó.

Sobre Zulma Guzmán

“Yo tengo la información respecto de ella que es la misma información que ha circulado en medios de comunicación de la relación que tenía con el señor de Bedout, que sería lo que habría dado origen a todo este gravísimo escenario de envenenamiento”, concluyó.

