UIAF no tiene esa competencia, usurpan funciones: fiscal por reunión Isaac Beltrán-Diego Marín

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró en entrevista exclusiva con La W que ni la Fiscalía ni ella tenían conocimiento de la reunión entre Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con Diego Marín, conocido como el ‘Zar del Contrabando’.

“Hay una pregunta inicial y es si yo tenía conocimiento, no, nosotros no teníamos conocimiento de esa visita con semejantes fines, la UIAF no tiene esas competencias, la UIAF no es una dependencia de inteligencia financiera, esas labores de verificación no las hace la UIAF. Entonces, es tremendamente extraño que un funcionario de allí vaya a hacer un contacto de esa naturaleza, nosotros no lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados, jamás, de que ese contacto se hubiese realizado, ni de qué resultado, ni de qué se había hablado ni absolutamente nada”, afirmó.

De esta manera, agregó que lo hecho por Beltrán y la UIAF es un “abuso de función, están usurpando funciones que no son de la UIAF”.

Escuche la entrevista completa aquí: