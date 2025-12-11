El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Panamá se ofreció como país mediador en tensión entre EE.UU. y Venezuela: “tenemos voluntad de paz”

Panamá anunció que está dispuesto a servir como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de un ambiente de tensión y ante la posibilidad de acciones más fuertes por parte de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann.

“Esta fue una iniciativa propia de Panamá, el Gobierno Nacional tiene comunicación con diversos sectores en todo el continente, y por supuesto existe una preocupación generalizada por la situación de Venezuela que se origina por una negación de los derechos del pueblo venezolano. Panamá hizo este ofrecimiento con la voluntad para tratar de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y contribuir a una solución política que pueda hacer que el país retorne al cauce democrático”, dijo.

¿Cómo puede Panamá ser mediador si Venezuela no respeta el Gobierno de José Raúl Mulino?

El viceministro panameño aseguró que son conscientes de las opiniones del Gobierno venezolano, pero destacó que “la diplomacia tiene sus estrategias”.

“Panamá puede contribuir efectivamente a esa solución. Conocemos los calificativos negativos que exteriorizó Maduro en contra del presidente Mulino, totalmente impresentables, ellos recurren a la demagogia, al insulto, pero al final están en un problema y necesitan que los ayuden (…) No digo que la solución la va a traer Panamá, pero si podemos contribuir para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y contribuir a que el país se normalice, estamos dispuestos a colaborar”, agregó.

Finalmente, recordó que “la forma de haber evitado esta situación que hay ahora hubiese sido el respeto por los resultados de la elección de 2024, pero ya que estamos en ella, Panamá ha hecho ese ofrecimiento”.

