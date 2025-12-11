Protección S.A., comprometida con la educación, se suma Vamos Pa’Lante con donación de $57 millones
Cada donación a Vamos Pa’Lante ayuda a decenas de estudiantes que quieren terminar su carrera profesional en las mejores universidades del país.
05:25
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
Juan David Correa, de CEO de Protección S.A., pasó por los micrófonos de La W para anunciar su vinculación a la campaña Vamos Pa’Lante con una donación de 57 millones de pesos. Este es un proyecto que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico.
“En Protección creemos firmemente en la educación, es la clave para transformar vidas. Entonces, unirnos a Vamos Pa Lante es coherente con nuestro propósito de generar capacidades. Todos en el país debemos estar comprometidos por mejorar la calidad de vida”, afirmó.
De esta manera, mencionó que Protección S.A. están contentos de vincularse a Vamos Pa’Lante porque “es un paso fundamental para construir futuro”.
“Detrás de cada persona hay un yo del futuro que tiene que comenzar a tomar decisiones financieras, qué mejor regalo que entregarles la oportunidad de formarse”, indicó.
Escuche la entrevista completa aquí:
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.