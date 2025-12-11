El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Que me quiera graduar de enemigo me tiene sin cuidado”: Carlos Carrillo responde a Angie Rodríguez

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, respondió en La W a los señalamientos de Angie Rodríguez, directora del Dapre, sobre la baja ejecución en contratos y “sospecha de falta de transparencia” en su gestión.

“Más que referirme al tono de Angie Rodríguez, quiero decirle al país que tengo mi conciencia tranquila. Cuando el presidente me encargó el Fondo Adaptación hice lo mejor que pude para que esa entidad diera los mejores resultados. El presidente me dio una orden y fue fusionar las dos entidades. Yo me puse a trabajar en ese proceso”, afirmó.

“Que la doctora Angie me quiera graduar de enemigo me tiene sin cuidado”, agregó.

Aseguró que al llegar al Fondo Adaptación se encontró con una “limitación grave”, que era que “Bonilla no dejaba nombrar, según él, porque los salarios son muy altos”.

“Mi error al recibir el Fondo Adaptación fue no haber echado a los subgerentes”, subrayó.

Mensaje al presidente Gustavo Petro y a Angie Rodríguez

Carrillo también le envió un mensaje al presidente Petro, mencionando que es el mandatario la única persona que puede pedirle su carta de renuncia.

“Yo solamente tengo un jefe en el Gobierno, el presidente de la República. Si él no me quiere más en su gobierno, no me pienso atrincherar. El poder, más que un premio, es una pesada carga”, indicó.

A propósito, sostuvo que “hay personas que aman esa piedra pesada y están dispuestas a atrincherarse en el Gobierno”.

Afirmó también que Rodríguez es la mano derecha de Armando Benedetti, ministro del Interior, y cuestionó que le haya hecho esos señalamientos a través de las redes de la Presidencia de la República.

“Hay mejores modales de pedir una carta de renuncia, pero la carta no me la debe pedir ella, es el presidente. Puede contar con mi respeto y lealtad, no soy de los que extorsionan”, aseveró.

Escuche la entrevista completa con Carlos Carrillo aquí:

