“A ella le estaban haciendo el cajón”: Benedetti por pelea entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dialogó con La W acerca del enfrentamiento entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, luego de las críticas a la gestión que hizo este último en su paso por el Fondo Adaptación.

“Sin tener muchos elementos, yo llegaría a esa conclusión. A Angie le trataron de hacer una mala jugada, le montaron mentiras. Ella es intachable, es una persona eficaz, inteligente. Ella se venía enterando de que le estaban haciendo el cajón con mentiras perversas”, afirmó.

Y es que Rodríguez denunció una mala gestión de Carrillo en el Fondo Adaptación, señalando que hay una baja ejecución de proyectos.

Al respecto, Benedetti dijo: “desde que el presidente estaba en Arabia, Carrillo comenzó a molestar de que no quería que se movieran algunas personas en el Fondo Adaptación”

“Encuentra uno que hay una ineficacia laboral”, añadió.

¿Qué está haciendo el presidente Petro ante disputas internas en su Gobierno?

El ministro quiso desmarcarse de la discusión entre los altos funcionarios del Dapre y la UNGRD, señalando que lo único que él hizo fue apoyar la denuncia que estaba haciendo Rodríguez.

“A Carrillo no le da pena estar poniendo en aprietos al Gobierno”, sostuvo.

¿Carlos Carrillo debería irse del Gobierno?

“No estoy para decir quién se queda o no. Lo que sí es verdad es que, con base en lo que presentó Angie Rodríguez, es clarísimo que no hay ejecución. ¿Quién es el responsable de eso? Carrillo”, aseveró.

¿Por qué no salió Angie Rodríguez del Gobierno?

El jefe de la cartera del Interior reiteró que a Rodríguez “le estaban haciendo el cajón”, pero tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos. Tras eso, se mantuvo en el cargo.

“A ella le dijeron que se fuera, lo iba a hacer, pero tuvo un momento para explicar la verdad de lo que estaba sucediendo y quitar las mentiras, estaban perpetrando una conspiración que no era verdad”, indicó.

¿Los problemas del presidente Petro son por personas de izquierda?

“Hay algunos que, por ser sectarios, pueden creerse más bonitos que otros. Al hacer eso, entorpecen el proyecto, no solamente porque sean de izquierda”, explicó.

¿Colombia piensa en darle asilo a Nicolás Maduro?

Ante las expresiones de la canciller Rosa Villavicencio, quien no descartó que Colombia pueda darle asilo político a Nicolás Maduro, Benedetti aclaró que esa es solo una “hipótesis”.

“Colombia ha querido mostrar que está dispuesta a negociar, como ya lo hizo en el pasado, para que en Venezuela haya elecciones libres. El presidente ha venido hablando de que quiere que haya una transición”, concluyó.

Reviva la entrevista completa con Armando Benedetti aquí:

