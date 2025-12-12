El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Claro Colombia refirma su compromiso con la educación con importante donación a Vamos Pa’Lante

Rodrigo de Gusmao Ribeiro, presidente de Claro Colombia, pasó por los micrófonos de La W para hablar la vinculación de esta importante empresa a Vamos Pa’lante, un proyecto que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico.

“Es muy importante para nosotros porque está alineado con nuestro propósito de hacer una Colombia mejor. Estamos convencidos que el camino de la educación genera oportunidades. En Claro Colombia uno de nuestros pilares es el acceso a la educación, donde entregamos internet gratuito en escuelas apartadas del país”, afirmó.

De esta manera, reveló que Claro Colombia se une a esta campaña con 47 millones de pesos que brindarán alegrías a decenas de jóvenes en el país.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.