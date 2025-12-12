La W RadioLa W Radio

Darren Aronofsky sobre el Festival de Cine del Mar Rojo: “es interesante, tiene otros elementos”

Aronofsky destacó el Mar Rojo como un lugar “hermoso y maravilloso”.

03:08

Darren Aronofsky. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

Darren Aronofsky, director de cine estadounidense que se ha destacado por películas como ‘El Cisne Negro’ o ‘Réquiem por un sueño’, dialogó con La W desde el Festival de Cine en el Mar Rojo.

Aronofsky destacó el lugar como uno “hermoso y maravilloso”, además de sentirse emocionado por estar en el evento.

“El festival es bastante interesante porque tiene otros elementos, tiene potencial y se enfoca más en África”, afirmó.

Sobre su futuro cinematográfico, aseguró que sigue pensando en diversas cosas, diferentes proyectos para realizar.

Escuche la entrevista completa aquí:

03:08

