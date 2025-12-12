Jorge Lemus de la DNI: “‘Pipe Tuluá’ ofreció entregar 300 jóvenes armados”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, explicó en La W los alcances de la resolución que lo autoriza a adelantar diálogos exploratorios con La Inmaculada, una organización criminal que mantiene atemorizadas a comunidades del Valle del Cauca. El delegado del Gobierno dio detalles de la oferta inicial que la estructura presentó como gesto de paz.

“Él nos entró ofreciendo 300 jóvenes que estaban armados en Tuluá, precisamente en La Inmaculada, y esos 300 jóvenes él los quería entregar con las armas y que se desmovilizaran, a lo cual aceptamos”, relató.

Sin embargo, el ofrecimiento venía acompañado de una petición personal:

“Nos planteó: para que me cambien de cárcel, me lleven para Tuluá, porque mi arraigo familiar está allá y necesito estar al lado de mi familia”.

Lemus aseguró que el Gobierno no adquirió compromisos inmediatos: “Le dijimos: bueno, vamos a ver eso, eso lo vemos más adelante”.

Asimismo, el vocero del Ejecutivo afirmó que, como siguiente paso en los acercamientos exploratorios, se realizará una caracterización de la estructura armada. Una de las principales preocupaciones es verificar la autenticidad de los hombres en armas.

“Por lo general es cierto o no cierto, entonces toca primero también entrar a caracterizar a esos jóvenes, porque no es así nomás. De pronto, cogen 300 jóvenes en este momento, los contratan y dicen que estaban en esa estructura, y no es así”, explicó.

Ante la pregunta sobre el futuro de los diálogos tras la decisión del presidente Gustavo Petro de dar luz verde a la extradición de ‘Pipe Tuluá’, el director de la DNI afirmó que el proceso no depende de un único interlocutor.

“Ahí podríamos hablar con el hermano de Pipe Tuluá, porque ellos son varios líderes en Tuluá. Nosotros hablaríamos con otros líderes de ellos”.

Asimismo, recordó que alias Pipe Tuluá no ha condicionado su extradición a la continuidad de los acercamientos: “Dijo: yo la extradición la voy a afrontar… yo no voy a negociar eso ni a pedir nada sobre eso”.

El director señaló que, además del ofrecimiento inicial, hay indicadores positivos en terreno.

“Bajó la criminalidad en Tuluá”, aseguró, agregando que las estadísticas oficiales muestran una reducción similar en Barranquilla, donde también se adelantan procesos exploratorios con otras estructuras.

¿Falsas promesas sin ley de sometimiento?

Con el proyecto de ley de sometimiento sin mayor avance en el Congreso, surgió la duda de si estos procesos podrían estar generando expectativas irreales entre las estructuras armadas.

Lemus negó esa posibilidad:

“Lo que nosotros vamos a hacer no es promesa. Vamos de la mano con la Fiscalía, con los jueces, con el ramo judicial, para que ese sometimiento corresponda a unas rebajas y beneficios de pena”.

Aclaró, además, que los beneficios no serán equiparables a los de negociaciones con grupos político-militares: “No nos podemos comprometer a que ya salen amnistiados o indultados. Eso va de la mano con la Fiscalía y allí definimos qué penas y qué es lo que en verdad van a entregar y si en verdad se van a someter”.

