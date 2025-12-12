“No encontramos comisión con la que fue a España”: DNI por reunión de Isaac Beltrán con Diego Marín

El director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, se refirió en La W a la reunión entre Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con Diego Marín, conocido como el ‘Zar del Contrabando’.

Esto después de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, asegurara en La W que nunca fue informada de esta reunión y asegurara que Beltrán usuró funciones que no le correspondían.

Sobre el tema, Lemus dijo que coincidía con la fiscal Camargo, “nosotros incluso ya le pusimos un denuncio penal por eso, por usurpación de funciones, por extralimitación de funciones”.

Además, el director Lemus también reveló en primicia a La W que desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no han logrado encontrar la comisión con la que el exfuncionario Isaac Beltrán viajó a Europa a reunirse con Diego Marín.

“No hemos encontrado la comisión clara de la ida de él a España. No es clara, y sabemos que es delicado (…) Tampoco es cierto que el presidente Petro lo haya enviado, el presidente es muy claro, él nunca dio esa instrucción, nunca dio esa autorización en ningún momento”, contó.

Esta información conocida por W Radio abre el panorama de dudas en torno a esta reunión presencial con el ‘zar del contrabando’ que ahora investigan la Fiscalía y el DNI.