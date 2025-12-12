¿Plataformas como Airbnb deben cumplir los mismos requisitos que hoteles? Pulso por posible decreto

Hay un pulso entre varios gremios del sector turismo por un borrador de decreto del Ministerio de Comercio que pone requisitos más exigentes para tener el Registro Nacional de Turismo. Incluso algunos advierten que esto acabaría con Airbnb.

María Fernanda Quiñones, directora Cámara de Comercio Electrónico, afirmó que “la preocupación sí es bastante porque realmente no se piensa en el turista, no se entiende que ahora la oferta turística evidentemente trae otro tipo de alternativas, y alternativas pues que son puestas en el mercado por personas que no necesariamente tienen eso como su actividad principal ni como una actividad comercial”.

Lea más: “Muy preocupados”: CCIT por proyecto de decreto con más requerimientos para plataformas de turismo

De hecho, en la práctica una persona que tiene una finca y la pone en plataformas como Airbnb cuáles serán los nuevos requisitos para poder incluirla en esto.

“El planteamiento del decreto sí añade una serie de requisitos, y más que eso yo creo que transforma la naturaleza del Registro Nacional de Turismo, que es una naturaleza digamos declarativa, lo vuelve prácticamente una licencia”.

Pero además, afirmó que se establecen una serie de vigilancias por parte de otro tipo de entidades que no está muy claro cómo se van a coordinar.

Le puede interesar Gobierno responde a críticas por borrador de decreto que pondría en jaque a plataformas como Airbnb

“Una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. Y nosotros tenemos que tener una discusión sobre el entendido de que la prestación de servicios que se hace a través de la vivienda turística no se hace en las mismas condiciones que lo hace un hotel, Porque el hotel está dedicado comercialmente a eso”, aseveró la líder gremial.

Tras ello remató señalando que están “abiertos a dar todas las discusiones que se tengan que dar para mirar las problemáticas que se han generado, pero no desde un enfoque totalmente prohibitivo, que hace inviable la prestación de servicios turísticos a través de esta ruta”.

Por su parte, Jose Andrés Duarte, presidente Cotelco, respondió que con esto “no se está impidiendo ninguna actividad”.

“Nosotros hemos dicho: bienvenidas todas las plataformas, bienvenidas todas las tipologías, las celebramos, pero por supuesto tienen que cumplir las normas que existen”, resaltó y agregó que se busca poner unos mínimos que además ya las leyes contemplan como que se cumpla el uso del suelo, de propiedad horizontal, de bomberos, sanitarios, entre otros.

Asimismo, afirmó: “pónganse ustedes en el papel también de la seguridad de ese mismo turista. Cuando ellos llegan, por ejemplo, a una piscina, en una vivienda turística, que la tiene, y muchos la tienen, ¡y bienvenido que la tenga!, bueno, también tiene que cumplir con unos protocolos de higiene que son fundamentales”.

Finalmente, aseveró que “no podemos seguir pensando que la plataforma no va a poder hacer una tarea vital, fundamental, y una verificación mínima en un sistema donde la interoperabilidad con distintos sistemas de información cruce los datos y poder garantizar que las comunidades, que los turistas y que los propios prestadores de los servicios de alojamiento turístico estén todos seguros”, remató.

Lea también: ¿Fin a Airbnb? Proyecto de decreto de Gobierno pondría en jaque a plataformas de turismo

Entre tanto, la ministra de Comercio, Diana Morales, afirmó en redes sociales que están “fortaleciendo el Registro Nacional de Turismo para asegurar reglas justas, claras y equitativas para todos los prestadores de servicios turísticos”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Agregó que “no se trata de regular plataformas ni de limitar su operación, sino de garantizar que quienes ofrecen alojamiento, sin excepción, cumplan las mismas condiciones de calidad y seguridad”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Plataformas como Airbnb deben cumplir los mismos requisitos que hoteles? Pulso por posible decreto 13:09 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: