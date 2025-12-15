A Petro le echan un cuento y lo va repitiendo: Luis Carlos Reyes tras choques por corrupción en DIAN

Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y precandidato presidencial, aseguró recientemente al periodista Daniel Samper Ospina, que el primer circulo del presidente Gustavo Petro estaría vinculado a la supuesta corrupción y clientelismo en esa entidad. Incluso, aseguró que algunos de sus ministros y familiares habrían hecho “torcidos” con Diego Marín, alias ‘Papa Pitufo’.

Luego de hacer esos señalamientos, cargó en su contra tanto el presidente Petro como su ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de Estado lo señaló de haber permitido durante su dirección la existencia de una “DIAN paralela”, mientras que Benedetti aseguró que esta semana lo va a desenmascarar.

Al respecto, Reyes aseguró en La W: “Si tiene algo que se lo muestre a la justicia (...) todo lo que hice en la DIAN, como todo lo que he hecho en mi vida, me me enorgullece. Ha sido con total transparencia. Yo realmente veo al señor Benedetti muy preocupado, porque la justicia tanto en Colombia como en Estados Unidos está detrás de cosas que él sí ha hecho”.

Igualmente, aseguró que estarían politizando la discusión: “Están asustados frente a la posibilidad de que ellos vean que esta consulta de Fuerza Ciudadana, de una izquierda alternativa se vuelva un reto (...) quienes votamos por un cambio en 2022 no queremos esto. Ellos saben que yo represento esa crítica frente a la infiltración del clientelismo”.

Lea también: Luis Carlos Reyes revela chat en el que Benedetti recomienda nombrar personas en áreas de la Dian

Por otro lado, se mantuvo en que Benedetti “sí le envió unas hojas de vida para la aduana de Cartagena y Barranquilla. Manifestó muchísimo su interés en que esto sucediera”.

Cuando La W le preguntó si es cierto que Laura Sarabia, como directora del DAPRE, le pidió a nombre del presidente Gustavo Petro que nombrara en la DIAN de Buenvanetura a Gladys Reina Villavicencio, dijo: “Así es, es un chat que tuvimos Laura y yo después de un intento al principio del gobierno de Laura de entregarme una hoja de vida (...) Laura estaba transmitiendo un mensaje del presidente, que había venido a través de hoy prófugo Carlos Ramón González”.

Y agregó: “El presidente nunca me comunicó cuál era la razón por la que quería nombrarla. A mí el señor Carlos Ramón González me mandó la hoja de vida de Gladys Reina Villavicencio y me dijo para la aduana de Buenaventura. Yo inmediatamente verifiqué con el presidente, quien me dijo que sí. Y sin duda regañó a Carlos Ramón porque vino a mi oficina y me pidió que le ayudara a decir al presidente que él no había estado demorando ese nombramiento, porque tenía bastante urgencia de hacerlo. Posteriormente, Laura Sarabia como nueva directora del Dapre le hizo seguimiento a ese nombramiento, hasta que se realizó”.

Sobre los señalamientos del presidente Petro en su contra por la supuesta existencia de una “DIAN paralela” respondió que “es un refrito de un cuento que él viene repitiendo desde antes de del inicio del Gobierno. Sí, el software de aduanas de la DIAN ha tenido una serie de de problemas, pero nosotros nos dimos a la tarea de solucionar ese problema, reformamos el estatuto aduanero para tapar los huecos normativos”.

De hecho, agregó que “iniciamos la implementación de una solución informática, pero justo cuando estábamos en medio de eso, se dio mi salida de la DIAN y el siguiente director de la DIAN quitó al jefe de seguridad de la información que yo había puesto en la DIAN”.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con una de sus funcionarias, la señora Alexandra Rizo, a quien cuestionó el presidnete Petro, dijo: “Ella era una funcionaria que ya estaba cuando yo llegué, entonces, esto muestra en general la imprecisión de los señalamientos del presidente (...) Me parece que lo que está haciendo el presidente adquiere el nivel de intimidación de testigos, eso es muy preocupante (...) Al presidente le echan un cuento, y lo va repitiendo, o peor aún, que repita cosas sin sabiendo que no son verdad. (...) La señora Alexandra Rizo es una testigo muy importante en el caso de corrupción de la UNGRD, dado que ella trajo a mi conocimiento cosas que estaban ocurriendo”.

Escuche la entrevista completa en La W:

