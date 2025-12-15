El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así va la investigación del tiroteo que dejó dos muertos en la Universidad Brown, de Rhode Island

El coronel Oscar Pérez, jefe de Policía de Providence, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre el tiroteo ocurrido el sábado 14 de diciembre en la Universidad Brown, en Rhode Island, que dejó dos personas muertas y nueve heridos.

“Una verdadera tragedia. Nosotros somos el departamento de Policía de capital, la universidad tiene su propia policía, pero entonces en ese momento recibimos una llamada, y les damos refuerzos a ellos porque realmente es una policía más pequeña”, dijo.

Un sujeto entró a una de las aulas de clase de la institución y disparó dejando dos personas muertas y nueve más heridas.

Según el coronel, los heridos están en estado crítico pero estable.

“En este país desafortunadamente han pasado este tipo de incidentes. Yo he tenido la oportunidad, he estado en muchos entrenamientos y realmente nunca pensé que iba a pasar en nuestra capital, pero pasó y entonces nosotros ahora tenemos la obligación y la responsabilidad de encontrar a este sujeto”, dijo, detallando que el arma empleada era de bajo calibre.

Teniendo en cuenta que el responsable emprendió la huida, están recolectando todo el material probatorio y recorriendo las calles para buscar información del hecho que los permita llegar al sujeto.

¿Qué medidas se han implementado en el campus y sus alrededores para garantizar la seguridad de los estudiantes?

De acuerdo con el coronel, se están añadiendo recursos a la policía de esta universidad para garantizar la seguridad de los estudiantes y del vecindario.

“También estamos usando esos recursos para estar en las calles tocando puertas y tratando de coger evidencias, identificar testigos”, dijo.