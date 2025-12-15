El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Audio: Así fue la conversación entre piloto de JetBlue y torre de control tras evitar “colisión”

W Radio conoció la conversación entre el piloto de un avión de JetBlue y la torre de control mientras evitaba una colisión con un avión militar cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el cual no pudieron detectar.

El hecho ocurrió el domingo 14 de diciembre, cuando el piloto del vuelo identificado como 1112, que viajaba desde la isla de Curazao en el Caribe hasta el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, vio a lo lejos, a pocos kilómetros de las costas de Venezuela, un avión cisterna que tenía sus radares apagados.

+ JetBlue: “111, acabamos de tener tráfico pasando directamente al frente de nosotros a menos de 5 millas. Era un avión militar de Estados Unidos y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso (...) No están señalando, no tienen el transpondedor encendido, es indignante”.

- Torre de control: “111, no tengo nada en mi radar, es un avión no identificado”.

+ JetBlue: “Casi tuvimos una colisión aquí arriba”.

- Torre de control: “Sí, sí, usted tiene razón. Lo sabemos”.

+ JetBlue: “Se dirigen al espacio aéreo venezolano, pero van hacia al noreste. Les daré la distancia desde donde están... 3..4.. parece un F15, a 150 millas náuticas”.

- Torre de control: “Estaba con gente de Cross, delante de ustedes, al menos 3 o 4, verdad?”

+ JetBlue: “Parecía que estaban en el nivel 3 o 4, estábamos pasando por ahí y 33.3 y 33.4, en el algún punto en ese rango los hubiéramos visto, y quizás también la posición en el reloj, pero se movían directamente adelante de nosotros, y nosotros estábamos ascendiendo en 35, así que tuvimos que detener el ascenso para evitar chocar”.

+ JetBlue: “Haremos un reporte también, pero no tenían el transpondedor encendido y no había forma de verlos”.