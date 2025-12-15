Duro debate entre Daniel Coronell y José Félix Lafaurie por crédito a Juan José Lafaurie
Para José Félix Lafaurie, Daniel Coronell tiene una “obsesión” contra el presidente Álvaro Uribe.
Nuevas preguntas sobre crédito y subsidio a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de María Fernanda Cabal
Daniel Coronell, Juan José Lafaurie y José Félix Lafaurie. Fotos: W Radio / Colprensa
El periodista Daniel Coronell y el empresario José Félix Lafaurie mantuvieron un acalorado debate en los micrófonos de El Reporte Coronell de La W por el crédito que le dieron a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán.
El préstamo a crédito preferencial, según expresó Coronell, fue para sembrar palma de aceite y otorgado por el banco Serfinanza, con cargo al Fondo de Financiamiento Agropecuario (Finagro). Es decir, el fiador del 80% del crédito es el Estado colombiano.
No obstante, José Félix Lafaurie arremetió contra Coronell y expresó que tiene la intención de “desacreditar”.
Escuche el debate completo entre Daniel Coronell y José Félix Lafaurie aquí:
