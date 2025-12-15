“El terrorismo debe salir de Australia, no los judíos”: emisaria de Israel para Fondo Nacional judío

Sarah Vanunu, emisaria de Israel para el Fondo Nacional Judío en Australia, quien estuvo presente en la celebración de Hanukkah en la Playa de Bondi, donde se reportó un ataque a tiros que dejó 16 muertos.

En un principio, fue enfática en mencionar que “los judíos en Australia han estado por muchísimos años, llevan alrededor de 200 años contribuyendo a este país y no se van a ir a ningún lado”.

Siendo así dijo que los judíos australianos deben mantener su cabeza en alto, deben ser o estar muy orgullosos de lo que son, no esconder, por ningún motivo, que son judíos, tienen el derecho de celebrar Hanukkah, Bar Mitzvah o cualquiera de sus celebraciones como cualquier otra religión tiene espacio y oportunidad para hacer sus festividades. “Es un país democrático”, dijo.

“El terrorismo es el que debe salir de Australia”, afirmó.

Incluso, aprovechó para resaltar que esta celebración es muy importante para los judíos, pues si bien no es la Navidad para los judíos, “sí es una celebración muy importante porque suelen haber muchos regalos para los niños”.