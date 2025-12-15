El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es el peor ataque en la historia de Australia”: gerente del AIJAC tras atentado en Sídney

El domingo 14 de diciembre, se reportó un ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad judía en una playa de Sídney, en Australia, dejando al menos 16 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas.

Tras el hecho, las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Respecto a esto, Joel Burnie, gerente del Consejo de Consejo de Asuntos Judíos en Australia, habló en los micrófonos de La W detallando que los dos terroristas, radicalizados en el norte de Islam, habían adquirido las armas de forma legal.

“Aprovecharon el festival y llegaron a la playa, que es muy visitada por turistas, y empezaron a disparar hacia un objetivo directo”, dijo.

Siendo así, detalló que “es el peor ataque en la historia de Australia”.

Sin embargo, mencionó que creen que estos dos dos terroristas estarían vinculados a los sunitas y no a las fuerzas revolucionarias de Irán.

¿Cómo vive la comunidad judía en Australia?

“La comunidad judía en Australia ha tenido un gran historia en este país, ha sido una sociedad libre de participar en los niveles de la ciudadanía por cientos de años”, detalló, afirmando que no cree que salgan del país.

No obstante, recordó que “desde el 7 de octubre del 2023 hubo una explosión de anti semitista y justamente cuando estaba ocurriendo esa masacre en Israel, ciertos vínculos, ciertos puntos de la sociedad empezaron a celebrar y el Gobierno no reaccionó para castigar a esas personas que estaban celebrando mientras el ataque ocurría”, dijo, agregando que esto ha permitido que el tema siga creciendo.

Y aunque enfatizó que los judíos aman Australia y seguirán “dando la pelea”, se han preguntado qué será del futuro de ellos em este país si el Gobierno habla y no actúa.