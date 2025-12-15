“Estamos garantizando la movilidad de todos los nortesantandereanos”: Policía por paro armado del ELN

Norte de Santander

En Norte de Santander las acciones violentas por parte del ELN iniciaron desde la madrugada de este domingo, con el ataque a la estación de policía del municipio Puerto Santander, que dejó como saldo el conductor de una ambulancia muerto.

Cuatro cilindros y paquetes sospechosos sobre la vía Cúcuta - Pamplona, más exactamente en el Peaje Los Acacios y en los sectores Los Adioses, El Salvador y Villa Marina, obligaron a cerrar este eje nacional. Así mismo en la vía Cúcuta – Tibú, Cúcuta – Sardinata y Cúcuta Ocaña se presentaron novedades, lo que obligó a que las empresas de transporte público paralizaran sus operaciones.

“En horas de la noche, en el municipio de La Esperanza, un vehículo que se encontraba a un lado de la vía, en el sector del eje nacional, fue marcado con las letras que identifican este grupo criminal, generando zozobra alrededor de las comunidades”, indicó el coronel Jorge Bernal, comandante del departamento de policía de Norte de Santander.

Agregó el alto oficial que, durante este segundo día de paro armado, en el departamento “tenemos la presencia en coordinación con el Ejército Nacional sobre las vías principales, garantizando la movilidad, especialmente en la vía que conduce de Cúcuta hacia Bucaramanga. Igualmente tenemos desplegados unas unidades de la seccional de tránsito y transporte acompañados con personal de la Brigada 30 sobre el sector de la Y de Astilleros, garantizando la movilidad”.

Sin embargo, en la vía que conduce hacia el municipio de Sardinata, continúan instaladas varias banderas alusivas a esta organización armada ilegal.

Las primeras 24 horas de paro armado del ELN, ha afectado la operatividad desde la Central de Transporte de Cúcuta, con un despacho de buses del 45%.