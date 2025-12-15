“La baja ejecución presupuestal también es corrupción”: Angie Rodríguez a Carlos Carrillo

Angie Rodríguez, directora del Dapre, pasó por los micrófonos de La W y habló de las denuncias contra la gestión del exgerente del Fondo de Adaptación Carlos Carrillo, al asegurar que varios proyectos estructurados y contratados durante su administración registran 0% de ejecución y presentan riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas.

Respecto a esto, fue enfática en mencionar que hay un tema que le preocupa mucho y es el bajo nivel de ejecución presupuestal.

“El Fondo de Adaptación maneja básicamente dos líneas de recursos. La primera es el fenómeno de la niña del 2010-2011, donde hay una alerta por la baja ejecución presupuestal. Al 2025 solo ha llegado el 47% de cumplimiento”, dijo, detallando que el punto más crítico se encuentra en el recurso de La Mojana donde “se han asignado 1.1 billones de pesos, de los cuales se encuentran disponibles 930 mil millones de pesos, equivalente a una ejecución presupuestal muy baja, lamentable que es solamente del 3%”.

Siendo así, dijo que son 6 proyectos que ella entra a cuestionar y a pedir que se entregue la información correspondiente.

“Por ejemplo, es lamentable que la ruta del arroz por valor de 36 mil millones de pesos esté en un porcentaje de ejecución financiera del 0%. El otro proyecto es el de investigación hidrodinámica que también tiene un porcentaje de 0″, explicó.

Asimismo, resaltó que hay “un patrón de conducta de este funcionario. Y es su ejecución presupuestal, porque aunque él diga que no, la baja ejecución presupuestal también es corrupción”.

Rodríguez dijo que lo que está creando Carrillo es una cortina de humo, “haciendo ver que las denuncias que yo estoy poniendo a consideración del pueblo colombiano, no tiene el suficiente soporte legal y jurídico, y por eso él empieza a llamar la atención con maquinarias, con Benedetti, con temas que no dan pie a lo que yo he venido denunciando”.

Por otro lado, Carrillo advirtió que detrás de todo el debate, lo que hay es un interés por adueñarse de los contratos del Fondo de Adaptación por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, en alianza con grupos políticos de Córdoba, de Sucre, como el ‘Ñoño Elías’, quien fue condenado por los temas de Odebrecht y demás.

Ante esto, la directora del Dapre respondió: “Deje de estar desviando la atención y dedíquese a responderle al país ¿por qué es tan mal ejecutor y por qué, sabiendo que este país tiene tanta necesidad en materia de atención de desastres, de adaptación del cambio climático, teniendo los recursos, nunca los utilizó para lo que debía hacer? Y ahora viene y monta cortinas de humo".