“La vía Panamericana es la columna vertebral de Colombia y no la podemos perder”: Gremios del Cauca

Julián Torres, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, en entrevista en La W, denunció pérdidas significativas en distintos renglones de la economía local tras el paro armado del ELN y otras acciones violentas de estructuras armadas al margen de la ley.

Según el director, la grave situación compromete la movilidad en la vía Panamericana, considerada “la columna vertebral de Colombia por lo cual no lo podemos perder”.

Torres, señaló que, entre las afectaciones, el sector ganadero adoptó medidas preventivas, como restringir la circulación nocturna ante el riesgo y las amenazas.

Mientras, “restaurantes reportan caídas económicas cercanas al 55 % y comienzan a registrar escasez de productos como la carne de res. En la hotelería, las cancelaciones superan el 95 %, con niveles de ocupación por debajo del 10 %”, explicó el directivo.

De igual manera, aseveró que una de las situaciones más críticas tiene que ver la suspensión, de forma preventiva, por parte de la concesión Nuevo Cauca, de las obras de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao para proteger a sus trabajadores.

El paro armado además provocó una fuerte afectación al transporte y a la actividad económica. Según el gremio transportador, cerca del 70 % de los vehículos intermunicipales dejó de operar ante las amenazas. Varias empresas suspendieron rutas para proteger la vida de sus trabajadores.

“Las terminales de transporte están desocupadas, las personas temen realmente por su integridad y por viajar y los transportadores han evidenciado amenazas serias ya que no cuentan con pasajeros ni garantías suficientes y se ven obligados a operar en horarios limitados”, especificó Torres.

El dirigente gremial puntualizó en un llamado al Gobierno Nacional para reforzar la dotación tecnológica y logística de la Fuerza Pública en la región, teniendo en cuenta el temor de la población y los recientes de hechos violentos en este corredor vial.

