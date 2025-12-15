El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Me sacaron del Fondo de Adaptación para que Benedetti lo entregara a sus ‘amigotes’”: Carlos Carrillo

La Procuraduría abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0%.

En esta controversia, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, señaló a Carlos Carrillo de una baja ejecución mientras estuvo al frente de la entidad, propiciando “riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas”.

Carrillo pasó por los micrófonos de La W y respondió sobre el tema, asegurando que Rodríguez lo ha declarado como “su enemigo”.

“Yo no la voy a poner en esa categoría porque creo que eso le hace daño al país. Yo recibo un fondo de una persona de toda mi confianza y ahí se toman unas decisiones, decisiones que yo respeto, porque además a mí no me nombran gerente en propiedad, como ella tampoco es gerente en propiedad. A mí me nombran un encargo, y yo entiendo el encargo como algo que puede durar días o semanas”, aseguró.

Lea también: Procuraduría abrió indagación por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación

Agregó que si a Angie Rodríguez la hubieran nombrado directora en propiedad del Fondo de Adaptación hubiera tenido que dejar su cargo en el Dapre.

Carrillo también fue consultado por proyectos como La Mojana, que no ha tenido la ejecución que se prometió al comienzo del Gobierno, ante lo que respondió que proyectos como el de dinámicas hídricas murió cuando lo sacaron del Fondo de Adaptación.

“Ese proyecto de dinámicas hídricas murió el día que el presidente me sacó del Fondo de Adaptación para que Benedetti se lo entregara a sus ‘amigotes’, eso fue lo que pasó”, reveló.

¿Quiénes serían los ‘amigotes’ de Armando Benedetti?

Según Carrillo, el Fondo de Adaptación fue entregado al ministro Armando Benedetti y a la senadora Berenice Bedoya, basándose en una investigación revelada por el diario El Espectador.

“La señora que pusieron ahí, Katheine Rojas, es la esposa de Tito Lovo Carretero, director del Fonsecon y, además, cercano a la exsenadora Zulema Jattin. Es decir, estamos hablando de esa misma bancada costeña que le ha hecho tanto daño al país y que, lamentablemente, el presidente recibió en su coalición para conseguir los votos de las reformas que, además, ni siquiera han pasado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Me sacaron del Fondo de Adaptación para que Benedetti lo entregara a sus ‘amigotes’”: Carlos Carrillo 24:07 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: