Medicina Legal terminó la identificación de las 17 víctimas del accidente en Antioquia 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que ya se concluyó el proceso de identificación de las 17 víctimas del accidente ocurrido en la vía Remedios - Zaragoza, en el nordeste del departamento de Antioquia.

El trágico accidente ocurrió sobre las 5:40 de la mañana del pasado domingo 14 de diciembre.

Según el Instituto, los diecisiete cuerpos ingresaron a las instalaciones del Instituto en la ciudad de Medellín, a las 2:00 de la madrugada de este lunes.

“En la sede, un equipo interdisciplinario de expertos forenses adelantó el abordaje integral de los casos, conforme a los protocolos técnicos y científicos vigentes de la entidad”.

Tras los exámenes forenses se determinó que 10 de las personas fallecidas corresponden a personas de sexo femenino, seis a personas de sexo masculino y una persona identificada como hombre transgénero.

Se iniciará la entrega

Desde las 12:30 de la tarde de este lunes se iniciará el procedimiento de entrega de los cuerpos a los familiares, brindando la orientación y el acompañamiento institucional correspondientes.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reitera su compromiso con la verdad científica, la dignidad humana y la atención respetuosa a las víctimas y sus familias”, concluyó la entidad.

En contexto:

Los estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello regresaban de la excursión que planearon durante un año.

Los jóvenes habían recibido su grado académico el pasado 2 de diciembre y muchos de ellos ya estaban inscritos en universidades para iniciar sus estudios profesionales.