Millonaria demanda a Colombia: empresa portuguesa exige $USD600 millones por incumplimiento de acuerdo
‘EDP Renováveis’ pide 600 millones de dólares a Colombia. W Radio había advertido esta situación desde hace un año.
Dólares, bandera Colombia y juez. Fotos: Getty Images
W Radio conoció que se presentó ante el Tribunal del Banco Mundial una demanda de parte de Energía de Portugal Renovables, ‘EDP Renováveis, contra Colombia.
¿Cuál es la razón de la demanda contra Colombia?
Según la información del Centro para la Disputas del Banco Mundial, por los incumplimientos al acuerdo de inversión que existe para proteger las inversiones, en este caso para dos proyectos, Alfa y Beta, en La Guajira.
- Lea también: EDP Renewables abandona definitivamente sus parques eólicos en La Guajira pese a aval de la ANLA
Son 600 millones de dólares los que pide Energía de Portugal Renovables a la República de Colombia.
Cabe recordar que hace un año, en diciembre de 2024, en W Radio se advirtió sobre esa posible demanda.
