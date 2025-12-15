Nuevas preguntas sobre crédito y subsidio a Juan José Lafaurie Cabal, hijo de María Fernanda Cabal

Agro Ingreso Cabal, así se llama la columna que publiqué este fin de semana en Los Danieles. Allí les conté que tanto la senadora María Fernanda Cabal como su hijo han convertido el rechazo a los subsidios es una parte importante de su mensaje político.

En las últimas horas una respetada colega me hizo llegar un trino adicional a los publicados en la columna, que resume la falta de consistencia de esta poderosa familia sobre el tema.

El abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal puso en su cuenta de X un video de su mamá, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, que dice: “El joven es un consumidor permanente que no trabaja. ¿Cómo logramos que el joven tenga un ingreso que no sea subsidio?”.

“El joven es un consumidor permanente que no trabaja. ¿Como logramos que el joven tenga un ingreso que no sea subsidio?” María Fernanda Cabal #CabalPresidente pic.twitter.com/r97Hf8mnty — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) August 15, 2021

Él mismo abogado Lafaurie Cabal, muy altivo en las redes sociales, acusa a una conocida actriz, contradictora política suya, de quedarse con subsidios privando a alguien que si lo necesita: “Margarita Rosa de Francisco, en un acto “revolucionario”, se auto percibió estrato 3 siendo 6… y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen: le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos para poder estudiar en la universidad”.

Margarita Rosa de Francisco, en un acto “revolucionario”, se auto percibió estrato 3 siendo 6… y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen: le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos para poder estudiar en la universidad. Todo muy… — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) September 24, 2025

Pero el abogado Juan José Lafaurie Cabal se presentó como pequeño productor ante el Banco Serfinanza, el banco de la familia Char.

Allí aseguró que su patrimonio y sus ingresos anuales estaban justo en los límites que permitían considerarlo pequeño productor y en consecuencia obtuvo un crédito de fomento para sembrar palma de aceite. El préstamo a tasa preferencial fue por 400 millones de pesos con cargo al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro.

El fiador de la deuda es el propio Estado que, a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) avala el 80% del crédito.

Y, aquí viene lo más revelador, un subsidio Incentivo de Capacitación Rural, ICR, por el monto máximo permitido 95.996.800 de pesos.

Esto quiere decir que del crédito, de por si barato, los contribuyentes le regalaron casi el 25%, a través de uno de los subsidios que tanto han criticado tanto el beneficiario como su madre, la candidata… bueno, aún precandidata María Fernanda Cabal.

Mientras el abogado Juan José Lafaurie tramitaba y se le desembolsaba el crédito, su papá, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, era miembro de la Junta Directiva de Finagro.

Evidentemente la junta no es la que decide las operaciones crediticias pero sí es el máximo organismo de administración de Finagro.

Y, por mínima delicadeza, la situación debió ser puesta en conocimiento de los otros miembros de la junta. No fue así.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y miembro por 16 años de la junta de Finagro, me dijo que no tenía por qué hacerlo, pero otras personas que pasaron por esa junta discrepan de su opinión.

En fin, a alguien le debió llamar la atención esa operación porque la Contraloría General de la República decidió efectuar una visita de auditoría a la finca donde se debería estar haciendo la inversión. Algunos papeles relacionados con esa visita plantean nuevas preguntas.

Hubiera querido tener invitado hoy al beneficiario del crédito y el subsidio, el abogado Juan José Lafaurie Cabal, pero él me dijo que no se mete en política (una afirmación contradicha por sus agresivas publicaciones en redes sociales) y que no da entrevistas.

En el lugar del aguerrido penalista, tenemos con nosotros a su padre, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que es ingeniero civil. Así es que se invierten los papeles tradicionales y hoy el ingeniero salta al ruedo para defender al abogado.

Ustedes tienen la información y pueden sacar sus propias conclusiones.

