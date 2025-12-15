La W RadioLa W Radio

Si baja ejecución es corrupción, pues este Gobierno es el más corrupto de la historia: Carlos Carrillo

Carlos Carrillo rechazó en La W los señalamientos en su contra de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien aseguró que su “baja ejecución” en la UNGRD representaba corrupción, y dijo que sus cifras son falsas.

Carlos Carrillo y Angie Rodríguez | Fotos: Colprensa

Escuche la entrevista completa en La W:

“Me sacaron del Fondo de Adaptación para que Benedetti lo entregara a sus ‘amigotes’”: Carlos Carrillo

