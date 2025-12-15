Un soldado fue asesinado en Puerto Tejada, norte del Cauca

El Ejército Nacional confirmó el asesinato de un soldado en el norte del Cauca, en medio de un ataque armado, al parecer, por parte de una banda delincuencial que opera en la región. El padre del militar también perdió la vida.

Se trató de un doble homicidio perpetrado en el barrio Santa Helena, en jurisdicción del municipio de Puerto Tejada.

El soldado prestaba servicio militar en el Batallón de Alta Montaña Número 8, quien en el momento de los hechos se encontraba en periodo de vacaciones autorizado.

“Las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el expendio de estupefacientes en la modalidad de microtráfico”, aseveró el Ejército nacional.

De igual manera, explicó que “la institución activó los protocolos internos establecidos y adelanta el acompañamiento integral a sus familiares, en coordinación con las autoridades judiciales competentes”.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar explicó: “las autoridades están haciendo las investigaciones respectivas para dar con los causantes de este hecho y sobre todo para esclarecer los móviles que llevaron a esta pérdida de vidas humanas”.

La mandataria, a su vez, hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad en el territorio.

