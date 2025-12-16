Acuerdo de UE, EEUU y Ucrania “no quiere decir que Putin esté de acuerdo”: experto por paz con Rusia
La W conversó con Jamie Shea, ex subsecretario general para Desafíos de Seguridad, quien aseguró que ahora el reto lo tiene Donald Trump, quien deberá convencer a Vladimir Putin de aceptar el acuerdo.
Acuerdo de UE, EEUU y Ucrania “no quiere decir que Putin esté de acuerdo”: experto por paz con Rusia
10:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Vladimir Putin y banderas de la Unión Europea y Estados Unidos. Fotos: (Photo by Contributor/Getty Images) / Getty Images
Jamie Shea, ex subsecretario general para Desafíos de Seguridad y actual investigador de Friends of Europe, pasó por los micrófonos de La W para hablar la alineación de Estados Unidos, Europa y Ucrania para un acuerdo que permita ponerle fin de la guerra que mantienen los ucranianos con Rusia.
“Es una buena noticia porque Estados Unidos, Ucrania y Europa están en la misma línea, trabajando en la misma propuesta y más cercanos. El problema es que, mientras se acercan a un acuerdo de paz, no quiere decir que Putin esté de acuerdo”, dijo.
No obstante, mencionó que ahora el reto será para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien deberá vender esa propuesta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien calificó como “bastante cerrado”.
Futuro de la OTAN ante tensiones entre la UE y Trump
“Es verdad que las relaciones han sido difíciles, pero a pesar de la retórica desde Washington, la OTAN está funcionando bien y hay bombarderos cruzando el Atlántico para ejercicios militares”, indicó.
- Le puede interesar: ¿Es posible que Ucrania convoque a elecciones en medio de la guerra con Rusia? Exfiscal lo analiza
Además, destacó que con este acuerdo, EE.UU. está dispuesto a comprometerse más militarmente para ofrecer seguridad a Ucrania.
Escuche la entrevista completa aquí:
Acuerdo de UE, EEUU y Ucrania “no quiere decir que Putin esté de acuerdo”: experto por paz con Rusia
10:30
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles