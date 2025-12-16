Vladimir Putin y banderas de la Unión Europea y Estados Unidos. Fotos: (Photo by Contributor/Getty Images) / Getty Images

Acuerdo de UE, EEUU y Ucrania “no quiere decir que Putin esté de acuerdo”: experto por paz con Rusia

Jamie Shea, ex subsecretario general para Desafíos de Seguridad y actual investigador de Friends of Europe, pasó por los micrófonos de La W para hablar la alineación de Estados Unidos, Europa y Ucrania para un acuerdo que permita ponerle fin de la guerra que mantienen los ucranianos con Rusia.

“Es una buena noticia porque Estados Unidos, Ucrania y Europa están en la misma línea, trabajando en la misma propuesta y más cercanos. El problema es que, mientras se acercan a un acuerdo de paz, no quiere decir que Putin esté de acuerdo”, dijo.

No obstante, mencionó que ahora el reto será para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien deberá vender esa propuesta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien calificó como “bastante cerrado”.

Futuro de la OTAN ante tensiones entre la UE y Trump

“Es verdad que las relaciones han sido difíciles, pero a pesar de la retórica desde Washington, la OTAN está funcionando bien y hay bombarderos cruzando el Atlántico para ejercicios militares”, indicó.

Además, destacó que con este acuerdo, EE.UU. está dispuesto a comprometerse más militarmente para ofrecer seguridad a Ucrania.

Escuche la entrevista completa aquí: