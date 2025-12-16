La W RadioLa W Radio

Alcalde Alejandro Eder por ataque con explosivos en Cali: “todo apunta a que fue el ELN”

Alejandro Eder, alcalde de Cali, mencionó que ofrecen 200 millones de pesos por información de los responsables de este ataque que dejó dos policías muertos.

Ataque con explosivos en Cali y alcalde Alejandro Eder. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Lina Gasca)

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del atentado con explosivos en el suroriente de la capital del Valle del Cauca que dejó dos policías muertos.

El mandatario local señaló que todo indica a que los responsables de este ataque son los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No obstante, destacó que la región también está azotada por la violencia de las disidencias de las Farc.

Ante esta situación, Eder aseguró que en Cali se ha aumentado el presupuesto de seguridad, incluso se duplicó con respecto al 2024. Sin embargo, aseguró que se necesita el apoyo del Gobierno Nacional. “Que aumente el presupuesto, aumente el pie de fuerza y recupere la superioridad aérea”.

Recompensa por información del atentado

El alcalde señaló que están ofreciendo 200 millones de pesos para dar con los responsables del ataque. “Necesitamos capacidad de inteligencia, recuperar la superioridad aérea y la capacidad ofensiva”, insistió.

“Esto muestra la falta de Inteligencia, también la falta de capacidad o voluntad ofensiva de la fuerza”, indicó.

Finalmente, pidió al Gobierno Petro recuperar el presupuesto que se ha recortado para la seguridad en todo el país, pues, según él, la única forma de combatir la delincuencia es atacando a esas estructuras criminales.

El Gobierno “tiene que controlar esto porque se nos puede ir para el lado que no es, ya lo sufrimos hace 30 años”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

