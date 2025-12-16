El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armando Benedetti denuncia presunta participación de Luis Carlos Reyes en una red de contrabando

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W para compartir unas supuestas pruebas sobre la participación del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, en una red de contrabando antioqueña.

Inicialmente, Benedetti aseguró que la información que comparte habría empezado a llegar en 2024 a la Fiscalía, comentando que “deberían estar investigando el caso, pero creo que no lo ha hecho. Podría ser que esta estructura criminal tiene algunos contactos dentro de la Fiscalía, en los bandos medios o bajos”.

En la grabación que puede escuchar a continuación, con fecha del 31 de agosto de 2023, estarían conversando Camilo Gómez, el agente encubierto Álvaro Galvis y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, sobre la relación de Luis Carlos Reyes con los contrabandistas antioqueños de alias ‘Papaya’.

Escuche la entrevista completa en La W:

Escuche W Radio en vivo aquí: