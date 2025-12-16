Cambios en Grupo Argos: llega nueva Junta Directiva y recibirá al nuevo presidente de la compañía

La asamblea de accionistas de Grupo Argos aprobó la elección de una nueva Junta Directiva, que iniciará funciones a partir del 1 de enero de 2026.

La nueva junta está conformada por siete miembros, de los cuales cuatro son independientes y tres patrimoniales.

Como miembros independientes fueron elegidos:

Juan Guillermo Castañeda.

Miguel Heras.

Joaquín Losada.

aime Alberto Palacio.

Y como miembros patrimoniales:

Ana Cristina Arango.

Claudia Betancourt.

David Yanovich.

Esta será la junta que recibirá al nuevo presidente de Grupo Argos, que llegará en marzo de 2026, tras la salida de Jorge Mario Velásquez, quien se jubilará en ese momento.

“Con las decisiones adoptadas por la Asamblea, el próximo 31 de diciembre Rosario Córdoba, Juana Llano, Jorge Alberto Uribe y Ricardo Jaramillo finalizarán su periodo en este órgano de gobierno. Los accionistas y la administración agradecieron su valiosa contribución”, señaló Argos en un comunicado.

Recordemos que este grupo empresarial enfocado en infraestructura y cemento afirmó meses atrás que Velásquez, quien ha liderado la organización desde 2016, presentó su renuncia, pues el Código de Buen Gobierno de la compañía establece una edad límite de 65 años para ejercer el cargo de presidente.